Москва, 22 июня, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Роскомнадзор включил 12 иностранных провайдеров хостинга в перечень компаний, которые подлежат «приземлению», говорится в сообщении, опубликованном 22 июня на сайте службы.

Иван Шилов ИА REGNUM

В Роскомнадзоре уточнили, что, согласно законодательству, иностранные провайдеры хостинга, пользователи которых находятся в том числе на территории России, подпадают под действие Федерального закона № 236-ФЗ «О деятельности иностранных лиц в сети «Интернет» на территории РФ».

«Приземление» подразумевает под собой открытие на территории России филиала или представительства, размещение на своём сайте электронной формы обратной связи с российскими пользователями, а также регистрацию личного кабинета на сайте Роскомнадзора для оперативного взаимодействия с органами власти.

В перечень компаний, подлежащих «приземлению», попали, в частности, Amazon Web Services, Inc. (aws. amazon.com), Hetzner Online GmbH (hetzner.com), Network Solutions, LLC (networksolutions.com), GoDaddy.com LLC (godaddy.com) и другие.

Как сообщало ИА Регнум, депутаты от «Единой России» во главе с Александром Хинштейном в марте 2022 года внесли в Госдуму законопроект о штрафах за неисполнение иностранными IT-компаниями требований российского законодательства.

Так, за неисполнение иностранным лицом обязанности установить программу для определения количества пользователей информационным ресурсом в интернете размер административного штрафа будет составлять до 1 млн рублей.