Брюссель, 22 июня, 2023, 16:50 — ИА Регнум. Евросоюз готовит юридическую базу для использования замороженных российских активов для восстановления Украины. Об этом 22 июня заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

«Юридически это не простое дело. Оно очень сложное, над ним усиленно работают наши специалисты», — сказала фон дер Ляйен.

Она добавила, что Брюссель уже выделил Киеву €30 млрд, несмотря на то что бюджет ЕС не предусматривал таких потрясений, как пандемия коронавируса и начало конфликта на Украине.

По словам главы ЕК Еврокомиссии для вступления Украины в ЕС нет точного календаря, этот процесс зависит от проводимых Киевом реформ и от внутренних процедур ЕК.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз пришёл к выводу, что не может на законных основаниях полностью конфисковать замороженные российские активы и вместо этого сосредоточился на временном их использовании.

До этого Европейский центробанк предупредил ЕС о возможных негативных последствиях для евро в случае использования российских активов. Как отмечает The Financial Times, использование прибыли от замороженных активов может привести к подрыву доверия к европейской валюте и нанесению ущерба финансовой стабильности.