Ташкент, 22 июня, 2023, 16:48 — ИА Регнум. Советская и узбекская певица Наргиз Закирова грубо высказалась в адрес российских артистов, которые приезжают выступать в Ташкент, в своём Telergam-канале.

Евгения Новоженина/РИА Новости Наргиз Закирова

Ранее Наргиз резко отреагировала на анонс выступления в Узбекистане российской певицы Ирины Дубцовой и нецензурно обозвала её. Теперь она пояснила, что подразумевала не только Дубцову, но и всех артистов из России, которые приезжают в её страну.

«Езжайте в Донбасс. Зачем вы прётесь в Ташкент?» — заявила Наргиз в видеообращении.

Затем она произнесла лозунг украинских националистов.

Как сообщало ИА Регнум, Наргиз осудила начало российской спецоперации на Украине. Позднее, в мае 2022 года, её не пустили в Россию из Узбекистана. Адвокат певицы Бахром Исмаилов заявил, что въезд для неё в РФ закрыт на 50 лет, до 2072 года.

Позднее певец Николай Басков, напомнив о скандале вокруг Наргиз, осудил артистов, которые негативно высказываются о России за её пределами. По его словам, Россия каждому из них многое дала, и критиковать её «неэтично и подловато».