Москва, 22 июня, 2023, 16:42 — ИА Регнум. В ближайшее время в вооружённых силах сформируют новый армейский корпус и к концу июня 2023 года — резервную армию, заявил 22 июня на совещании президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности министр обороны Сергей Шойгу.

Иван Шилов ИА Регнум

«Формируем резервы в составе армейского корпуса, армии, плюс к этому — пять полков 20-й армии танковой. Всё идёт планово. Фактически к концу июня мы завершим формирование резервной армии и там в ближайшее время завершим формирование армейского корпуса», — сказал Шойгу.

Как в отношении личного состава, так и в отношении техники указанные пять полков сформированы уже на 60%, добавил министр. Для формирования указанных соединений уже поставлено 3786 единиц техники.

Как сообщалось ранее, в ходе совещания Шойгу заявил, что ежедневно на службу по контракту принимают в среднем 1336 человек, что почти соответствует полку. Уже набраны 114 тысяч человек, есть ещё около 50 тысяч добровольцев, отметил министр.

Глава Минобороны также отметил, что количество вооружения, которое западные страны поставили ВСУ в 2023 году, существенно не повлияет на ход боевых действий. В 2023 году Запад планирует поставить Украине 250 танков, в том числе около 120 Leopard и 31 Abrams, а также «остатки, которые они насобирали по всему миру» (95 танков Т-72), сказал Шойгу.