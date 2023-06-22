Москва, 22 июня, 2023, 17:02 — ИА Регнум. Размещение войск НАТО на Украине может иметь опасные последствия, заявил 22 июня замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире RT International, призвав Вашингтон не совершать ошибку.

VASSIL DONEV/EPA/ТАСС

«Если они это сделают, это будет огромной исторической ошибкой… Поэтому мы настоятельно предостерегаем США, которые контролируют НАТО», — сказал российский дипломат.

Он отметил, что Россия воспринимает США как страну, которая контролирует НАТО и поэтому имеет соответствующий мандат на отправку сил альянса.

«Так что мы решительно предостерегаем Вашингтон от дальнейших неудач, от дальнейших ошибок, которые могут иметь опасные последствия. Никаких войск НАТО на Украине», — подчеркнул Рябков.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июня глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что на Украине рассчитывают от саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года получить приглашение в альянс с открытой датой и гарантии безопасности на переходный период. По его словам, правила НАТО не допускают приёма в альянс стран, находящихся в состоянии войны, но не запрещают выдавать таким государствам приглашения.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что на июльском саммите НАТО в Вильнюсе не примут положительного решения по вступлению Украины в альянс. Потому что есть ряд государств, которые совершенно не желают вступать в прямую военную конфронтацию с Россией. Поэтому данное решение будет заблокировано. Хотя ряд враждебно настроенных к Москве стран и предлагает такой сценарий, отметил Коротченко.

Тем временем британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли заявил, что Великобритания готова поддержать ускоренную процедуру вступления Украины в Североатлантический альянс. По его словам, Вооружённые силы Украины уже реформируются в ходе конфликта, Киев продемонстрировал на поле боя приверженность к проведению реформ, необходимых для членства.