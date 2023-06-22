Москва, 22 июня, 2023, 16:36 — ИА Регнум. В новый, 11-й пакет антироссийских санкций Евросоюза вошёл запрет поставок нефти не по южной ветке нефтепровода «Дружба», а по северной. Об этом 22 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство Венгрии.

Patrick Pleul/DPA/ТАСС Нефтепровод «Дружба»

«Последний пакет санкций ЕС предусматривает приостановку транспортировки нефти не по южной ветке нефтепровода «Дружба», а по северной», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по южной ветке нефть поставляется в Венгрию.

Как сообщало ИА Регнум, постпреды ЕС согласовали 11-й пакет антироссийских санкций. По словам постпреда Польши при ЕС Анджея Садося, ЕС запретит транспортировку нефти по южной ветви трубопровода «Дружба», а также запретит российским грузовым прицепам пересекать границу с Евросоюзом.

Эксперт Финуниверситета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с корреспондентом ИА Регнум отметил, что российская экономика не понесёт серьёзного урона в случае прекращения поставок нефти по южной ветке «Дружбы».