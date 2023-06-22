Москва, 22 июня, 2023, 16:47 — ИА Регнум. Во время строительства ЖК «Биополис» в подмосковном посёлке Мещерино из-за нарушения санитарных и экологических норм оказалась осушена река Туровка. Об этом ИА Регнум сообщили местные жители, обеспокоенные сложившейся ситуацией. Они рассказали, что работы застройщика признали незаконными, но несмотря на это, строительство продолжается.

Дарья Драй ИА REGNUM

По словам жителей, в посёлке Мещерино в Ступинском районе Московской области недавно началось строительство ЖК «Биополис», работы ведёт строительная компания из Санкт-Петербурга. Собеседники рассказали, что начиналось всё довольно неплохо, застройщик якобы пообещал модернизировать уже имеющиеся на территории посёлка коммуникации, но на деле начал возведение очистных сооружений прямо в истоке местной реки Туровка. Вскоре после начала работ местные жители обратили внимание на состояние русла, которое проходит через музей-заповедник Горки Ленинские. С каждым днём воды в нём становилось всё меньше, а вскоре река и вовсе исчезла.

Обеспокоенные возможной экологической катастрофой, жители забили тревогу и обратились в контролирующие органы. В ГУ Государственного строительного надзора Московской области провели проверку, в ходе которой выяснилось, что необходимой для работ разрешительной документации у ведущей работы компании нет.

«В ходе проверки было установлено, что разрешения на строительство и реконструкцию котельной, ливневых и канализационных очистных сооружений отсутствуют. На застройщика был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1, 2 ст 9.5 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию», — говорится в документе Государственного строительного надзора Московской области.

В настоящий момент проверки в отношении незаконного строительства продолжаются, но и работы на территории посёлка пока не остановили. Местные жители направляют десятки обращений в прокуратуру и Следственный комитет, пытаясь сохранить реку.