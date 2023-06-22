Херсон, 22 июня, 2023, 16:26 — ИА Регнум. По обмелевшему Каховскому водохранилищу может пройти техника и не увязнуть. Об этом сообщил телеканал RT, ссылаясь на одного из российских военнослужащих.

По его информации, в настоящее время на дне водохранилища есть ил и вода, при этом ВСУ атакуют с противоположного направления.

«Есть части с илом, есть части с каменистой поверхностью, по которым также может пройти техника и не увязнуть», — приводит телеканал слова одного из бойцов батальона «Крым» с позывным Грин.

Как передавало ИА Регнум, после очередного обстрела со стороны ВСУ (предположительно из РСЗО «Ольха») в ночь на 6 июня часть задвижек ГЭС оказались разрушены. Вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра. Идёт эвакуация из подтопленных зон.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что целью этих действий властей Украины является получение возможности перебросить подразделения ВСУ с херсонского направления в те районы, где Киев намеревался провести контрнаступление.

Президент России Владимир Путин назвал совершённый подрыв Каховской гидроэлектростанции варварским преступлением киевского режима. По словам Путина, с подачи западных кураторов в Киеве продолжают делать опасную ставку на эскалацию конфликта, совершают военные преступления, организуют диверсии, открыто используя террористические методы.