Лондон, 22 июня, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Видеооператор Эбби Джексон опубликовала в соцсетях видео с последним погружением батискафа «Титан» перед его исчезновением в Атлантическом океане, пишет 22 июня Daily Mail.

Иван Шилов ИА Регнум

Так, 22-летняя девушка сняла селфи на борту судна Polar Prince, после чего переместила камеру в сторону воды, где виден батискаф, который собирался отправиться к обломкам «Титаника».

Также она сняла надувную лодку, спущенную на воду возле судна. В кадр попал один из пассажиров батискафа — 77-летний Поль-Анри Нарголе, он сидит в спасательном жилете, машет рукой и улыбается.

«Наблюдаем, как подводная лодка опускается на «Титаник», — подписала свой пост девушка.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3814883" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Опубликовано видео с последним погружением «Титана»

Как сообщало ИА Регнум, связь с батискафом была потеряна 18 июня через 1 час 45 минут после погружения. На борту находятся ирландский дайвер Рори Голден, ранее погружавшийся к «Титанику» четыре раза, британский предприниматель, миллиардер Хэмиш Хардинг, основатель OceanGate Expeditions (которому и принадлежит батискаф) Стоктон Раш и акванавт Поль-Анри Наржоле.

Поисково-спасательная операция проходит уже трое суток на глубинах, которые превышают 4 тыс. м. В ней участвуют корабли, глубоководные аппараты и самолёты из Франции, Канады, США и Великобритании.

22 июня в 14:08 мск (07:08 местного времени), по предварительным данным береговой охраны США, на батискафе «Титан», который пропал в Атлантическом океане, закончился кислород.