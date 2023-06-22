Москва, 22 июня, 2023, 16:15 — ИА Регнум. Скорую помощь вызвали для заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой. Ей стало плохо у себя дома, сообщил 22 июня Telegram-канал Mash.

Алексей Филиппов/РИА Новости Татьяна Тарасова

По данным канала, сначала у Тарасовой началась мигрень, затем онемели руки. Позже она потеряла сознание.

За последние две недели домой к Тарасовой вызывали медиков примерно шесть раз. У известного тренера — артериальная гипертензия и мерцательная аритмия, говорится в сообщении.

Хореограф и продюсер Илья Авербух назвал сообщение о плохом самочувствии Тарасовой слухами. С тренером всё хорошо, заявил он изданию Sport24.

Ассистент тренера Аделина в разговоре с «Лентой. ру» также сообщила, что у Тарасовой «всё отлично», она смотрит по телевизору концерт. Сама Тарасова ответила на звонок корреспондента издания, но сказала, что не может разговаривать.

19 июня издание «МК» сообщало о вызове медиков в коттеджный поселок в Одинцовском районе, где живёт 76-летняя Тарасова. У неё обострились проблемы с сердцем, врачи оказали пациентке необходимую помощь.

Как сообщало ИА Регнум, в марте Тарасова заявила, что Первый канал отстранил её от комментирования финала Гран-при России по фигурному катанию из-за критики судейства. По её словам, в финале юниорского Гран-при фигуристок судили непрофессионально и безобразно.