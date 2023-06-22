Лондон, 22 июня, 2023, 15:48 — ИА Регнум. Отсутствие успехов в наступлении ВСУ объясняется стремлением избежать больших потерь среди украинских солдат. Об этом 22 июня заявил журналистам премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на конференции в Лондоне.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы должны все понимать, что для нас важна каждая жизнь. Мы не будем вести наших людей под обстрелы», — сказал Шмыгаль.

По его словам, наступление займёт время, а руководство ВСУ работает по стандартам НАТО и бережёт каждого солдата.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июня секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Вооружённые силы РФ уничтожили более 13 тыс. украинских военных, задействованных в ходе наступления ВСУ. Кроме того, украинская армия потеряла 246 танков, в том числе 13 западных, боевые бронированные машины и бронеавтомобили — 595, в том числе БМП 152 единицы, из них западных — 59.

Президент России Владимир Путин отметил, что ВСУ ещё не исчерпали свои боевые возможности. По его словам, Запад может поставить Киеву ещё технику, но мобилизационный резерв ВСУ конечен. Это говорит о намерении Запада воевать с Россией до последнего украинца.