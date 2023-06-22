Лобня, Московская область, 22 июня, 2023, 15:46 — ИА Регнум. Лобненский городской суд вынес приговор 34-летнему москвичу Никите Лебедеву, который склонял детей к руфингу и опасным трюкам, назначив ему наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Иван Шилов ИА Регнум

Лебедев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пункт «а», частью 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Следственные органы обвиняли его в покушении на убийство двух несовершеннолетних девочек 2006 и 2004 годов рождения.

По данным следствия, он знакомился с детьми в социальных сетях под вымышленными именами и склонял подростков за отдельную плату к совершению опасных трюков на большой высоте. Кроме того, он просил фиксировать эти трюки на фото и видео, чтобы потом отправлять ему как доказательство выполненного задания.

В частности, Лебедев заставлял несовершеннолетних свешиваться головой вниз без страховки и удержания из окон и с крыш домов. Следственные органы считают, что Лебедев получал фото и видеозаписи для удовлетворения своих редких фетишистских наклонностей.

Как сообщало ИА Регнум, ранее сайт в интернете, посвященный организации и проведению экскурсий по крышам Санкт-Петербурга, решением суда был заблокирован.

Как установлено в суде, на сайте «Доступные крыши» находятся видеоматериалы, формирующие позитивное отношение несовершеннолетних и молодежи к субкультуре так называемых руферов, проникающих на труднодоступные высотные объекты ради любопытства и развлечения. Поклонники этой субкультуры балансируют над пропастью и выполняют различные трюки, связанные с прыжками и силовой акробатикой на высоте, что является экстремальным увлечением, связанным с риском для жизни его приверженцев.