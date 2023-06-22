В Воскресенске УК послала недовольных ржавой водой жителей молиться

Москва, 22 июня, 2023, 15:57 — ИА Регнум. Жителям подмосковного Воскресенска с начала лета вместо чистой воды подают из кранов ржавую субстанцию с неприятным запахом. На вопрос жильцов, что им делать и когда ситуацию исправят, управляющая компания МУП «Белоозерское ЖКХ» предложила им молиться.

Кадр из видео

Жители микрорайона Цемгигант городского округа Воскресенск уже полгода жалуются на проблемы с водоснабжением и теплом в квартирах. О своей тяжёлой ситуации они рассказали ИА Регнум. Так, если раньше происходили постоянные внеплановые отключения воды и тепла, то с начала лета жители микрорайона столкнулись с новой проблемой — вместо холодной воды из кранов течёт ржавая субстанция с неприятным запахом, горячей же нет вовсе.

«Утро начинается с того, что мы в чате с жильцами делимся фотографиями и видео о том, у кого какая вода течёт из кранов и какие снова лужи на улице из-за прорыва трубы. Из наших кранов течёт что-то больше похожее на квас или кофе, чем на воду. Не справляются даже фильтры с этой ржавой водой. И такая вода каждый день течёт. Она ещё и пахнет чем-то тухлым», — поделилась с ИА Регнум жительница микрорайона Цемгигант Наталья Меркулова.

Собеседница рассказала, что из-за проблем с водоснабжением и теплом в домах жители микрорайона ещё в конце января составили коллективное письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь и привлечь к ситуации соответствующие органы. Как рассказывает Наталья, постепенно на почту стали приходить письма от профильных министерств и ведомств, где в качестве основной причины всех проблем была указана реконструкция котельной «Мичурина». Изначально замена оборудования и усовершенствования систем котельной планировались в 2024–2026 годах, но мероприятия перенесли на более ранний срок.

Так в сообщении на сайте администрации городского округа сказано: «В целях обеспечения повышения качества предоставляемых коммунальных услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения жителям микрорайона Цемгигант принято решение о переносе сроков реконструкции котельной по ул. Мичурина на период 2023–2024 г. г. В настоящее время проводятся строительно-монтажные работы по модернизации сетей отопления от котельной ул. Мичурина (г. о. Воскресенск, мкр. Цемгигант)».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3814875" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Воскресенске УК послала недовольных ржавой водой жителей молиться

«Но никаких работ за полгода в котельной как не проводилось, так и не проводится. Нам говорят, что все проблемы из-за старых труб, которым уже по 40 лет, поэтому они не справляются, рвутся, где-то возникают течи, где-то полностью отключают воду. Иногда я вставала в 2 часа ночи, чтобы успеть застать холодную воду, нагреть её, успеть помыться перед работой», — рассказала Наталья.

От писем, которые приходили от профильных ведомств, оказалось не так много толка. Так министерство энергетики Московской области сослалось на ФЗ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ, что ситуация относится к вопросам местного значения и решение осуществляется органами местного самоуправления самостоятельно. В министерстве ЖКХ МО сказали, что после исследования состояния системы водоснабжения будет проведён капитальный ремонт сетей на улицах Комсомольской, Андреса и Центральной, и добавили, что плановые работы продолжатся общим сроком до 2027 года. Жилищная инспекция Московской области в ходе проверки качества отопления и горячего водоснабжения вынесла предупреждение ресурсоснабжающей организации «Газпром теплоэнерго МО» и пообещала принять меры, если компания не будет в надлежащем качестве обеспечивать теплом и горячей водой жителей Воскресенска. Тогда городская прокуратура возбудила административное дело в отношении ресурсоснабжающей организации о нарушении нормативов обеспечения населения коммунальными услугами, но штрафы по этой статье предусмотрены незначительные.

«Все коммунальные услуги у нас выполняют разные организации. Нет такого, чтобы к одним обратиться и всё. «Газпром теплоэнерго МО» отвечает за отопление, а за воду — МУП «Белоозерское ЖКХ». Писали во все организации. В ответ идут одни отписки, что в планах провести реконструкцию труб, что где-то ремонт уже идёт. Но на самом деле не делается ничего. Проблемы как были, так и остаются», — отметила женщина.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3814875" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Воскресенске УК послала недовольных ржавой водой жителей молиться

20 июня состоялась общественная встреча жильцов микрорайона, приезжало телевидение, присутствовал главный инженер МУП «Белоозерское ЖКХ», который поставил неутешительные сроки на устранение неполадок — два года. Как сообщила Наталья, жители просили приехать на эту встречу и главу городского округа Воскресенск Алексея Малкина, но он отправил вместо себя заместителя по вопросам ЖКХ Сергея Гвоздкова, который всего пару недель назад сменил на этой должности Максима Коробкова. Женщина рассказала, что жители продолжают писать в администрацию, но даже со сменой руководства ничего не изменилось, текст ответных писем отличается лишь фамилией очередного чиновника.

«Недавно представитель «Белоозерское ЖКХ» на вопрос «Что нам делать?» ответил просто: «Молиться Богу!» — поделилась Наталья.

При этом женщина отметила, что счета за коммунальные услуги остаются прежними, никаких перерасчётов в связи с отсутствием воды или тепла не происходит. По словам Натальи, несмотря на то, что все инстанции уже знают о проблеме, никто не пытается исправить ситуацию на деле, а лишь продолжает кормить обещаниями. Так заместитель главы администрации городского округа Воскресенск по ЖКХ Сергей Гвоздков на встрече с жильцами сообщил, что перед ресурсниками и управляющими компаниями поставлена задача, а мероприятия по приведению в порядок водоотведения, теплоснабжения уже проводятся. Он также пообещал, что ситуация с качеством воды должна заметно улучшиться в ближайшие месяцы.

Редакция ИА Регнум пыталась связаться с МУП «Белоозерское ЖКХ», «Газпром теплоэнерго МО» и администрацией городского округа Воскресенск. В «Газпром теплоэнерго МО» ответили, что этот вопрос к ним не относится. Телефоны МУП «Белоозерское ЖКХ» в основном молчали, но когда по одному из номеров наконец удалось дозвониться, то ответил секретарь, который заявил, что ничем не может помочь. В администрации Воскресенска предложили обратиться конкретно к замглавы по ЖКХ Гвоздкову, но он, как ответили в приёмной, занят на совещании. Секретарь пообещала, что редакция ИА Регнум сможет получить ответ позже на электронную почту.

К слову, на сайте администрации Воскресенска в разделе новостей можно увидеть практически ежедневные сообщения о проблемах с водоснабжением. Но эту информацию жители городского округа привыкли получать и обсуждать в Telegram-чате Воскресенска. Там жители не только «узнают» об отключениях воды и авариях на теплотрассах, но и исправляют запоздалую информацию. Так, например, 19 июня представители районной администрации разместили объявление о том, что с 16:20 и до окончания ремонтных работ прекращена подача холодного водоснабжения в микрорайоне Цемгигант в связи с ликвидацией утечки на трассе у д.12 на ул. Мичурина. Из-за аварии без холодного водоснабжения остались 111 жилых домов, а также 3 школы и 6 детских садов. Жители микрорайона в комментариях к посту отметили, что информация запоздала, ведь воду отключили ещё в 14 часов, и к тому же на указанном в сообщении адресе не было рабочих, которые бы устраняли последствия аварии. Также жители справедливо заметили, что подобные отключения стабильно происходят с марта 2023 года. Некоторые писали и о том, что хоть в объявлении и указаны телефонные номера диспетчеров профильных служб, но пользы от них нет и никто не берёт трубки.

20 июня глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин провёл еженедельное оперативное совещание. На нём в частности обсудили вопросы водоснабжения и благоустройства.

«Вижу обращения по качеству воды, а также её бесперебойности. Вместе с ресурсоснабжающими организациями будем наводить порядок в этом вопросе», — привёл слова Малкина Telegram-канал администрации Воскресенска.

Как передавало ИА Регнум, Роспотребнадзор подготовил санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений. Муниципальным властям запретят отключать горячую воду во время профилактических работ дольше, чем на 14 дней. Доцент департамента регулирования экономической деятельности финансового университета при правительстве РФ, член Ассоциации юристов России Оксана Васильева рассказала, что в течение всего периода отключения горячей воды плата за её использование начисляться не должна. Однако если гражданин постоянно включает соответствующий кран, из которого вместо горячей воды бежит холодная, то счётчик будет мотать и добиться перерасчёта потом очень сложно.