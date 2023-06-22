Варшава, 22 июня, 2023, 15:41 — ИА Регнум. Президента Польши Анджея Дуду и министра государственных активов Польши Яцека Сасина освистали зрители во время церемонии открытия Европейских игр в польском Кракове. Соответствующие видео публикуют пользователи в социальных сетях.

Global Look Press/Adam Warżawa/Polska Agencja Prasowa Анджей Дуда

На кадрах видно, что зрители освистали Дуду после того, как на открытии Европейских игр его представил ведущий. Также зрители освистали и Сасина в ходе его выступления.

Министр государственных активов Польши отреагировал на это, опубликовав соответствующий пост на своей странице в социальной сети.

«Группка политических хейтеров пыталась сорвать открытие Европейских игр. Большой организационный успех Польши вызвал фрустрацию у тех, кто желает зла нашей Родине», — говорится в сообщении.

Сасин также добавил, что политические хейтеры приняли спортивный праздник за политический митинг.

«Позор!» — написал министр.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3814873" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Президента Польши Дуду освистали на открытии Европейских игр

Некоторые пользователи социальных сетей связывают такое поведение зрителей с последним кадровым решением Дуды. Так, в правительство Польши вернулся председатель правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. Соответствующее назначение 21 июня произвёл президент страны.

Как передавало ИА Регнум, Качиньский будет единственным вице-премьером в польском правительстве. В 2006–2007 годах он занимал должность премьер-министра Польши, а также вице-премьера в 2020–2022 годах.

В апреле Качиньский заявил, что Польша должна иметь больше оружия дальнего радиуса действия. По его словам, в стране уже в определённой степени есть такое оружие, но этот уровень недостаточный.

Польский политолог и публицист Якуб Можняк заявил, что Польша готовит армию к участию в спецоперации на Украине. Речь идёт о создании так называемого литовско-польско-украинского корпуса.

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что в случае внезапного вторжения США и Польши на Западную Украину неминуемо столкновение с Россией, что станет катастрофой для всего мира.