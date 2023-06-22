Вашингтон, 22 июня, 2023, 15:32 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден паникует из-за уничтоженной техники ВСУ, а российский лидер Владимир Путин полностью контролирует ход конфликта на Украине. Об этом 22 июня заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Иван Шилов ИА Регнум Президент США Джо Байден

По его словам, Путин уверен в силе России и ничто не сможет его смутить. Он посоветовал сравнить его с западными политиками.

«Посмотрите на Петреуса. Он похож на испуганного оленя в свете фар, потому что постоянно лжёт. Посмотрите на Салливана, на Блинкена, на Байдена. Они паникуют», — сказал Риттер.

Он добавил, что Байден не может выступить перед спонсорами, не впадая в истерику.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июня Риттер заявил, что основная фаза боевых действий на Украине закончится к концу лета — началу осени. Он выразил уверенность, что попытки атак ВСУ провалятся, а ответные удары России приведут к полному освобождению новых регионов страны и созданию буферной зоны вокруг них.

Путин ранее отмечал, что в наступлении ВСУ наблюдается определённое затишье из-за того, что они несут серьёзные потери. По его словам, наступательный потенциал ВСУ пока не исчерпан, но большие потери в будущем могут привести к утрате боеспособности украинской армии.