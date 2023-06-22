Анкара, 22 июня, 2023, 15:34 — ИА Регнум. Центральный банк Турции впервые более чем за два года повысил ключевую ставку с 8,5% до 15% годовых, говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

Анна Рыжкова ИА Регнум

«Комитет по денежно-кредитной политике решил начать процесс ужесточения денежно-кредитной политики, чтобы как можно скорее установить курс дезинфляции, закрепить инфляционные ожидания и контролировать ухудшение ценовой динамики», — сказано в сообщении. В предыдущий раз турецкий Центробанк повышал ключевую ставку в марте 2021 года — с 17% до 19%.

Ранее экономист Реджеп Эрчин предупредил, что в связи с ростом цен и курса иностранной валюты по отношению к национальной валюте Турция станет дороже для туристов из России.

Как передавало ИА Регнум, жители России, которые побывали в Турции с туристическим туром, возмутились троекратным ростом цен. По их словам, путёвка на двоих в пятизвёздочном отеле по системе «ультра всё включено» на 9 дней обошлась в 152 тысячи рублей. Отмечается, что в июне за такую путёвку пришлось бы заплатить 280 тысяч рублей. Цены на продукты в 2023 году также неприятно удивили, а одежда стоит недорого, но гораздо дороже, чем в Китае.