Рязань, 22 июня, 2023, 15:22 — ИА Регнум. Бывший руководитель Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Денис Сугробов вышел из колонии, отбыв половину 12-летнего срока. Об этом сообщает 22 июня РЕН ТВ.

Евгений Одиноков/РИА Новости Денис Сугробов

Экс-генерала МВД увезли из колонии в Рязанской области на автомобиле без номеров с тонированными стёклами. В таких условиях Сугробов не мог столкнуться с прессой.

«Сугробова вывозили с территории колонии в условиях повышенной секретности», — сообщил источник издания.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июня Скопинский районный суд Рязанской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Сугробова. Прокуратура не стала обжаловать решение суда. В суде заявили, что за время нахождения в колонии осуждённый получил 17 поощрений, взысканий не имел.

В 2014 году Сугробова и более десяти его подчинённых арестовали в рамках масштабного дела об организованном преступном сообществе среди правоохранителей. Бывшим сотрудникам МВД предъявили обвинения по 21 эпизоду преступной деятельности. В 2017 году Сугробова осудили за создание преступного сообщества и 14 эпизодов превышения полномочий. Первоначально его приговорили к 22 годам лишения свободы, но в том же году приговор был смягчён до 12 лет. В мае 2023 года, отбыв половину срока, Сугробов попросил об условно-досрочном освобождении.