Калининград, 22 июня, 2023, 15:49 — ИА Регнум. В Калининграде стартовал всероссийский молодежный форум «ШУМ». Форум — это проект Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Мероприятие объединяет блогеров, фотографов, видеографов, авторов текстов, сценаристов, маркетологов, журналистов и других специалистов медиаиндустрии со всей страны. Цель деловой программы форума — развитие коммуникаций между государством, молодежью и медиасферой.

Всероссийский молодежный форум «ШУМ»

В деловой программе форума приняла участие координатор молодежного сообщества «Вызов», доктор политических наук и PR-директор продюсерского центра Insight People Валерия Родина. В рамках пленарного заседания «Государственный контент, который формирует ценности» Валерия Родина отметила, что необходимо продвигать достижения науки и промышленности в медиа, смещая фокус внимания аудитории с развлекательного контента на научно-популярный, а также формировать новых лидеров общественного мнения из числа молодых ученых. «Исторически обусловлено, что ценности технологического суверенитета заложены у нас в ДНК. Популяризация достижений национальной науки и промышленности способна значительно повысить социальный оптимизм», — подчеркнула она.

Также Валерия Родина рассказала о молодежном сообществе «Вызов», созданном по инициативе негосударственного института развития «Иннопрактика» и продюсерского центра Insight People. «Сообщество «Вызов» объединяет молодых ученых со всей страны. Главная цель движения — популяризация научных знаний, истории и культуры нашей страны», — пояснила она. Зеркальный проект сообщества «Вызов» на телеканале ТНТ показал высокую вовлеченность аудитории, что наглядно демонстрирует, что молодые ученые имеют огромный потенциал в медийной сфере, подчеркнула спикер.

Родина выступила в качестве спикера на кейс-сессии «Развитие коммуникаций между государством, молодежью и медиасферой». Участники встречи обсудили вопросы позиционирования руководителей государственных организаций и пресс-служб, методы освещения деятельности, прямые эфиры, работу с комментариями. На этой сессии спикер рассказала об организации презентаций проекта в регионах: «Для успешного функционирования любого объединения необходимо уделять внимание медиатехнологиям. В каждом регионе, где прошла презентация сообщества, мы организовали пресс− и блог-туры, уникальность которых заключалась в присутствии на них традиционных и новых медиа. Произошла успешная конвергенция социальных медиа и новых СМИ».

Финальной сессией, в которой приняла участие Валерия Родина, стала конференция «Социальная реклама, которая работает не хуже KENZO». Спикер представила специальный проект продюсерского центра Insight People «Инсайт добра», реализованный в сентябре 2022 года. PR-директор компании рассказала о миссии проекта, которая заключалась в популяризации добрых поступков и бережном отношении людей друг к другу в обществе. «Для реализации нашего проекта мы задействовали все доступные средства коммуникации: СМИ, баннерную рекламу, посевы в социальных сетях, привлечение блогеров. Это значительно повысило эффективность и информированность о нашей инициативе», — отметила спикер.

Также в форуме приняли участие депутат Государственной думы РФ Анатолий Вассерман, заместитель начальника управления президента Российской Федерации по общественным проектам Алексей Жарич, член Совета Федерации Александр Шендерюк-Жидков, директор по коммуникациям АНО «Россия — страна возможностей» Сергей Коляда, руководитель проекта ТопБЛОГ Дмитрий Бескромный.