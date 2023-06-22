Оренбург, 22 июня, 2023, 15:16 — ИА Регнум. Новым главным тренером футбольного клуба «Оренбург» назначен чешский специалист Иржи Ярошик, сообщили 22 июня в пресс-службе «Оренбурга».

«Иржи Ярошик, добро пожаловать! Vitejte!» — поприветствовала пресс-служба клуба нового специалиста на русском и чешском языках на официальном сайте клуба.

В 2020–2023 годах главным тренером «Оренбурга» был Марцел Личка. О прекращении контракта с ним в клубе сообщили также 22 июня.

В чемпионате России сезона 2022-23 годов «Оренбург» набрал 46 очков и занял седьмое место, тем самым повторив лучший результат в своей истории.

Иржи Ярошик в качестве футболиста выступал в России в 2003-2004 и в 2008–2009 годах, когда защищал цвета ЦСКА и «Крыльев Светов» соответственно. В составе московского клуба в 2003 году он стал чемпионом России.

В качестве тренера Ярошик возглавлял ряд чешских кубов, последним из которых был «Теплице».

Как сообщалось ранее, 17 июня сербский футбольный клуб «Спартак» из Суботицы назначил на пост главного тренера российского специалиста Александра Кержакова. Контракт подписан на один год с возможностью продления на аналогичный срок.