Москва, 26 июня, 2023, 11:24 — ИА Регнум. В России растёт число выпускников, заинтересованных в профессии педагога. Сделать это стало проще, поскольку в Год педагога и наставника в России начал работу сайт будьучителем. рф, который представляет собой единый навигатор вузов с педагогическими специальностями.

ИА REGNUM

Специально для абитуриентов на ресурсе собрали более 160 учебных заведений для будущих педагогов и для тех, кто хочет получить дополнительное образование.

Опросы показали, что педагогические профессии становятся всё более престижными и востребованными. Так, в 2022 году количество поданных абитуриентами заявлений на педагогические специальности увеличилось втрое, при этом конкурс на одно бюджетное место составил в среднем 12 человек.

На новом сайте будьучителем. рф представлены 34 профильных учебных заведения и ещё более 100 вузов, в которых есть педагогические специальности. В зависимости от критериев, важных для каждого конкретного абитуриента, навигатор предложит подборку оптимальных вузов, сориентирует в их преимуществах и особенностях.

Выбрать учебное заведение можно по уровню образования (от среднего профессионального до докторантуры и программ дополнительного образования), по региону и направлению — от школьной математики до специализированных предметов (инженерная и компьютерная графика, психология и другие).

Подать документы в пять любых вузов страны до пяти специальностей в каждом можно с помощью суперсервиса «Поступление в вуз онлайн», который развивается благодаря национальному проекту «Цифровая экономика». Приём документов на Госуслугах стартует 20 июня и продлится для бюджетных мест до 25 июля, а для платных — до 20 августа. Подать документы можно по ссылке.

Цитата сайта будьучителем. рф Страница сайта будьучителем. рф

Примечательно, что запуск ресурса состоялся именно в объявленный президентом России Владимиром Путиным Год педагога и наставника, который в свою очередь совпал с 200-летним юбилеем отца русской педагогики Константина Ушинского.

Как отметила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, основной целью объявления Года педагога является привлечение внимания общества к работе тех, кто отдаёт своё время и силы детям, а также повышение интереса молодежи к этой профессии.

«Прежде всего, мы хотим воздать должное уважение профессии учителя и повысить интерес молодежи к педагогике, привлечь на педагогические специальности амбициозных, талантливых ребят, которые будут работать в новых современных школах по всей стране. Учителя, педагоги и преподаватели — это те мудрые наставники, благодаря которым будущие поколения детей находят свое призвание и раскрывают таланты», — указала Голикова.

duma.gov.ru Татьяна Голикова. Заместитель председателя правительства Российской Федерации

В свою очередь министр просвещения Сергей Кравцов напомнил, что учитель — один из самых важных людей в жизни каждого человека.

В России благодаря национальному проекту «Образование» для педагогов создаются лучшие условия. Уже открыты более 800 новых школ с самым современным оборудованием, запускаются центры дополнительного образования.

«Именно благодаря педагогам появляются ученые, которые прославляют отечественную науку, врачи, которые ежедневно самоотверженно спасают человеческие жизни, великие преподаватели и многие другие», — подчеркнул Кравцов.

Помимо открытия новых школ и центров, благодаря нацпроекту «Образование» у педагогов появляется больше возможностей для повышения квалификации.

Создаются «Кванториумы», в которых учителя изучают технологии будущего, самосовершенствуются и улучшают профессиональные навыки.

Перспектива профессионального роста позволяет не только повысить качество преподавания, но и даёт возможность учителям получать поддержку и обмениваться опытом внутри учительского сообщества.

Поэтому во всех регионах открываются Центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников.

Так, порядка трех тысяч педагогических работников и управленческих кадров будут сопровождаться в центре непрерывного повышения педагогического мастерства Омской области. По словам проректора института развития образования региона Марии Казаковой, одной из важнейших задач 2023 года является развитие института наставничества.

Сегодня более 60% выпускников 9-х классов выбирают для себя именно среднее профессиональное образование, часть из них также выберут педагогические специальности. Созданная в рамках нацпроекта «Образование» федеральная программа «Профессионалитет» помогает сегодняшним школьникам, мечтающим стать частью педагогического сообщества, проверить свои силы на деле, приобрести необходимые для будущей профессии навыки, погрузившись на практике в процесс преподавания.

Так, в Республике Алтай прошёл региональный чемпионат «Профессионалы» по компетенции «Преподавание в младших классах». Победителем в юниорской категории стала девятиклассница Ангелина Сафронова из школы № 12 Горно-Алтайска.

Вместе с экспертом-наставником Ириной Колывановой девушка достойно прошла все конкурсные испытания — провела виртуальную экскурсию про малую родину, а также — занятие по робототехнике для младших школьников по заданной социально значимой теме.

«Занимаюсь бально-спортивными танцами с четырёх лет. На этом конкурсе я получила большой опыт и поняла, что могу проявлять себя не только в танцевальных мероприятиях, но и в других направлениях. Всему можно научиться и везде нужно себя пробовать», — поделилась Ангелина.

В условиях трансформации системы среднего профессионального образования крайне важно повышать педагогическое мастерство самих наставников. В 2022 году 9 тыс. педагогов, работников, ответственных за воспитание, и кураторов (классных руководителей) прошли обучение компетенциям для реализации мероприятий «Профессионалитета», в том числе получили навыки конструирования образовательных программ под запросы работодателей и экономики, педагогических и производственных навыков.

Два года назад в Чистюньской школе Топчихинского района Алтайского края даже сложилась наставническая пара — учитель биологии Лариса Жидких и её наставляемый, учитель истории и обществознания Денис Белобородов. В этом году исполнилось 30 лет, как женщина работает в школе.

«Мой наставляемый приходит посмотреть на мои уроки, а я посещаю его занятия. Потом вместе их разбираем, я подсказываю ему, как улучшить процесс обучения», — рассказала Лариса Жидких.

По её мнению, начинающему педагогу важно знать, что в коллективе есть человек, к которому, не стесняясь, можно обратиться за профессиональным советом, и он не откажет.

«После школы я не понимал, кем хочу стать. Родители посоветовали пойти в педагогический университет. Преподаватели воспитали во мне убеждённость в необходимости работать по профессии, за что я им благодарен», — поведал Денис Белобородов.

В Сергиевском районе Самарской области система наставничества помогает адаптироваться педагогам, приходящим в эту сферу деятельности из реального сектора экономики. К примеру, педагог высшей категории с 20-летнем стажем Анна Куля с 2019 года является наставником для Ивана Тимашева. Тимашев — выпускник Самарского государственного аэрокосмического университета имени С. П. Королева, в своё время он прошёл переподготовку и начал карьеру педагога дополнительного образования технической направленности. Кардинальная смена работы далась непросто, и практические советы более опытного коллеги оказались весьма кстати. Сама же Анна вспоминает: когда три года назад ей предложили стать наставником для молодого коллеги, она поначалу растерялась.

«Во-первых — это мужчина, что редкость для сферы образования. Во-вторых, техническая направленность далека для меня. В-третьих, это человек совсем без опыта работы с детьми, — вспоминает педагог. — В итоге наставничество оказалось своеобразной улицей с двусторонним движением: я учу Ивана Александровича общению с детьми, а он меня — техническим фишкам, логическому мышлению и современным технологиям».

Правительство Иркутской области Иркутские педагоги постоянно повышают квалификацию

Вместе с нацпроектом «Образование» педагоги могут в корне изменить свою жизнь, воспользовавшись преимуществами программы «Земский учитель». Проект действует с начала 2020 года и позволяет получить до 1 миллиона рублей (2 миллиона рублей для дальневосточных регионов) при переезде в сельскую местность. Причём регион можно выбрать абсолютно любой.

Учитель биологии Максим Коровин из родного Новосибирска переехал в село Усть-Чарышская Пристань Алтайского края, где теперь преподаёт в школе им. Героя Советского Союза Александра Мефодьевича Птухина.

По признанию самого педагога, на переезд из сибирской столицы в алтайское село воодушевила программа «Земский учитель».

«Став участником этой программы, учитель получает бесценный опыт работы в новых условиях, а также возможность жить в экологически чистых условиях, вдохновляться природой, реализовывать свои увлечения, интересы», — пояснил учитель.

Он отметил, что именно в сельской школе увидел больше возможностей для своей профессиональной реализации. Особенно понравилось проведение уроков и внеурочных мероприятий «в естественной среде». А открытие в школе центра естественнонаучной и технологической направленности «Точка Роста» с современным цифровым оборудованием сыграло большую роль в развитии проектной и исследовательской деятельности учащихся.

Как сообщало ИА Регнум, мероприятия Года педагога и наставника направлены на повышение престижа профессии учителя — одну из ключевых задач национального проекта «Образование». Благодаря нацпроекту педагоги и учителя по всей стране могут повышать свою квалификацию, получать методическую и иную поддержку, а также участвовать в работе «Кванториумов» — педагогических технопарков на базе педагогических вузов. На сегодня открыто уже 20 таких технопарков, а к концу 2024 года педагогический «Кванториум» появится в каждом педагогическом вузе.