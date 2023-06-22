Актёр из «Тихой охоты» Борис Халисов скончался на 83-м году жизни
Москва, 22 июня, 2023, 15:14 — ИА Регнум. Актёр Борис Халисов скончался на 83-м году жизни. Об этом 22 июня сообщила пресс-служба Волгоградского музыкально-драматического казачьего театра.
«21 июня 2023 года на 83-м году ушёл из жизни замечательный, талантливый актёр Борис Георгиевич Халисов», — говорится в сообщении.
Борис Халисов родился в 1940 году, в 1967 году стал выпускником ГИТИС, с 1962 года работал актёром в театре, снимался в кино. Служил в Рязанском ТЮЗе, Бугульминском драматическом театре, Волгоградском драматическом театре, Волгоградском казачьем театре.
С начала 2000-х годов актёр служил в Московском театре художественной публицистики и театре «Русский дом».
Коллеги вспоминают, что в каждой своей роли Халисов был многогранным, убедительным и обаятельным.
«Будучи неравнодушным, отзывчивым человеком, он привносил в эту жизнь веру в лучшее», — говорится в сообщении.
Коллектив Казачьего театра выразил искренние соболезнования родным и близким актёра.
Актёр сыграл рецидивиста Ваньку-Кощея в «Тихой охоте» и Макара Мохова в «Леснике».