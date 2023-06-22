Брест, Украина, 22 июня, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Следственный комитет России объявил в розыск 150 украинских военных, причастных к преступлениям киевского режима. Об этом председатель СКР Александр Бастрыкин заявил 22 июня в ходе выступления в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой».

Иван Шилов ИА Регнум Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Российские правоохранители расследуют преступления, совершённые в зоне спецоперации украинскими военными, отметил он.

«Мы объявили в розыск 150 военных преступников, квалифицировали как действия украинской военщины», — сказал Бастрыкин.

Глава СКР в День памяти и скорби принял участие в ночном митинге-реквиеме в белорусском Бресте. Он возложил цветы к Вечному огню и почтил память погибших.

Как сообщало ИА Регнум, накануне Бастрыкин рассказал о ходе работ на местах стихийных захоронений жертв украинских нацистов в ЛНР. За неделю из земли подняты тела 171 погибшего, личности 132 человек уже установлены. В Донецке, сообщил он, открылся филиал судебно-экспертного центра. Туда набирают опытных экспертов из других регионов.

Следственный комитет, отметил глава ведомства, устанавливает личности украинских военных, причастных к подрыву Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Криминалисты и следователи провели осмотр места теракта, задокументировали разрушения и продолжают фиксировать тяжкие последствия происшествия.