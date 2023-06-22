Цюрих, Швейцария, 22 июня, 2023, 14:43 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) лишил признания Международную ассоциацию бокса (IBA). Такое решение было принято в результате голосования, которое прошло 22 июня на сессии МОК.

Валерий Шарифулин/ТАСС

В нём приняли участие 70 человек. За лишение признания IBA проголосовали 69 человек, один выступил против.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июня исполком МОК рекомендовал отозвать признание Международной боксёрской ассоциации. В марте 2023 года IBA провела женский чемпионат мира по боксу, на который сборная России была допущена с российским флагом и гимном. Ряд стран, в том числе США, отказались от участия в турнире.

17 июня президент IBA россиянин Умар Кремлёв вручил президенту Венесуэлы Николасу Мадуро пояс почётного чемпиона мира по боксу.