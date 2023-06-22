Ставрополь, 22 июня, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Для участников СВО и членов их семей на Ставрополье упростили механизм получения льгот. Теперь им не нужно раз в полгода подтверждать право на льготы по оплате услуг за вывоз мусора, и этот срок продлили до года, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«Победа 26» Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров

«Моя позиция — минимум бумажной волокиты, когда человек обращается в госорганы и организации, которые в этой системе работают. А тем более если речь идёт об участниках СВО — их семьям в отсутствие мужчин и так приходится непросто, нужно решать много вопросов», — заявил он.

Вопрос об упрощении получения льгот по оплате коммунальных услуг поступил на прямую линию губернатора Ставрополья 20 июня. Уже на следующий день после обращения региональные власти договорились с краевыми регоператорами по вывозу ТКО о новых правилах предоставления справок, сообщает издание «Победа 26».

Теперь членам семей бойцов достаточно предъявлять документы о подтверждении своего статуса раз в год. Дополнительных заявлений писать не нужно. Новые условия распространяются на все территории края.