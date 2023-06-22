Москва, 22 июня, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы (ВКС) России ударом высокоточного оружия поразили склад доставленного на Украину вооружения и военной техники иностранного производства, сообщил 22 июня на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости/Евгений Биятов Су-30СМ

«За сутки на данном направлении уничтожено свыше 135-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-30», — уточнил он.

Конашенков также сообщил, что на этом направлении были успешно отражены пять атак противника в районах населенных пунктов Кузьмино и в Серебрянском лесничестве.

Кроме того, российские военные пресекли деятельность трёх диверсионных групп в районах населённых пунктов Ямполовка, Червоная Диброва и в Серебрянском лесничестве.

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко 22 июня сообщил об уничтожении пятерых украинских разведчиков в результате ночного боя на краснолиманском направлении в ЛНР. В составе ДРГ они пытались зайти в тыл российских подразделений.

Днём ранее Конашенков сообщал о ликвидации ещё 135 украинских военных за сутки на краснолиманском направлении.