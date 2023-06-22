Вашингтон, 22 июня, 2023, 14:37 — ИА Регнум. «Импровизированный» комментарий президента США Джо Байдена, назвавшего председателя КНР Си Цзиньпина диктатором, получил жёсткую оценку китайского МИДа, назвавшего эту реплику провокацией. Возникшая ситуация, по оценке обозревателя Bloomberg Питера Мартина, рискует перечеркнуть дипломатические усилия госдепартамента (перевод ИА Регнум).

Li Xueren/XinHua/Global Look Press Госсекретарь США Энтони Блинкен и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине

На следующий день после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен покинул Пекин (где, как утверждается, достиг взаимного с китайской стороной обязательства снизить напряжённость в двусторонних отношениях), его собственный руководитель — президент Соединённых Штатов — перечеркнул его усилия своей репликой, говорится в материале.

«Президент Джо Байден дал этот комментарий в ходе продолжительной шуточной реплики на мероприятии по сбору средств, в ходе которого сказал, что Си «очень расстроился», когда в феврале США сбили китайский воздушный шар, предположительно, шпионский, потому что «не знал, что он (шар. — Прим. ред.) там был», — говорится в материале. Свою реплику глава Белого дома снабдил фразой: «Вот, что такое большой конфуз для диктаторов, когда они не знают, что происходит».

Это оскорбительное высказывание Байдена чувствительно для властей Китая втройне, считает автор статьи.

Прежде всего, оно вызывает вопрос, насколько председатель Си контролирует собственную страну и вооруженные силы. При этом слово «диктатор» в адрес лидера КНР, прозвучавшее из уст президента США, могло бы быть воспринято как нечто безобидное, вроде школьной дразнилки. Однако оно, как замечает Bloomberg, предполагает, что Си Цзиньпин не имеет легитимности или поддержки своего собственного народа.

«Байден также выразил сомнения в здоровье экономики Китая, — указывает автор. — В ответ Китай назвал это провокацией».

Эти реплики, вероятно, не означают нового кризиса в отношениях Вашингтона и Пекина, допускает автор статьи. Но они способны нивелировать «символичный прогресс в переговорах, которые обе стороны охарактеризовали как откровенные и конструктивные». Иными словами, нет необходимости говорить о новом кризисе, если в сущности не преодолён старый.

Высказывание Байдена совершенно точно не может понравиться Пекину, поделился с Bloomberg бывший зам помощника директора ЦРУ по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону Деннис Уайлдер.

«Байдену нужно сказать, что Си плохо переносит личное пренебрежение», — высказался эксперт.

Официальный представитель Госдепа Ведант Патель отказался комментировать слова главы государства. А ведь Байден так высоко ценит свои навыки личной дипломатии и настаивает на встрече с Си, чему Китай до сих пор сопротивлялся, заметил Питер Мартин.

А теперь МИД КНР выступил с публичной критикой Байдена, охарактеризовав его слова как «публичную политическую провокацию».

Впрочем, и эта словесная перепалка Вашингтона и Пекина мало что значит, если учесть, что китайский вояж главы госдепартамента не принёс разрешения противоречий «действительной важности», повествовал автор статьи.

«США всё ещё обдумывают законодательный акт, который наложит новые ограничения на инвестиции в Китай», — напомнил он.

Также ожидается введение дополнительных мер экспортного контроля против Huawei Technologies и ряда других китайских компаний. США также обеспокоены стремлением Китая расширить сбор разведывательных данных в Западном полушарии, в том числе на Кубе, всего в 100 милях (161 километр) от Флориды, указал Мартин.

Так что очередной словесный выпад Байдена в адрес КНР, который осложняет отношения Вашингтона с Пекином, это далеко не самая большая проблема. Между США и Китаем существует целый пласт принципиальных противоречий, который только углубляется. И едва ли они разрешимы за счёт подчёркнутой дипломатичности в заявлениях высокопоставленных лиц.

Как ранее отмечало ИА Регнум, визит Блинкена в Пекин, который планировался ещё пять месяцев назад, всё-таки увенчался относительным успехом, поскольку американский гость был удостоен 35-минутной аудиенции у председателя Си. Визит стал поездкой самого высокопоставленного американского руководителя в Китай за последние пять лет, предыдущая встреча сопоставимого уровня имела место в 2017 году, когда в Пекине принимали Дональда Трампа.

Не удивительно, что уничижительное высказывание Байдена в адрес Си сразу после визита Блинкена застало чиновников Белого дома врасплох — о чём сообщило агентство NBC со ссылкой на свои источники. В Госдепе поспешили заверить, что произошедшее не скажется на графике предстоящих контактов двух стран.

Резкие слова президента США о китайском руководителе стали очередным противоречием американской внешней политики, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.