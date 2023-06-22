Симферополь, 22 июня, 2023, 14:06 — ИА Регнум. Пробок на дороге, которая ведёт из Джанкоя к контрольно-пропускному пункту «Чонгар» в Крыму, нет. Об этом 22 июня сообщил ТАСС.

Андрей Рубцов/ТАСС Движение транспорта на трассе к пункту пропуска «Джанкой» в Крыму

По его информации, сотрудники ГИБДД предупредили водителей об изменении схемы движения, о том, что ехать нужно в объезд.

Как передавало ИА Регнум, 22 июня ВСУ нанесли удары по мостовым сооружениям в районе Чонгара на административной границе Крыма и Херсонской области. Для атаки, по предварительным данным, использовались английские ракеты Storm Shadow.

По данным Следственного комитета, по мосту через реку Чонгар были выпущены четыре ракеты. На месте происшествия изъяты элементы ракет, в том числе фрагмент с заводской табличкой и маркировкой. Эти данные указывают на то, что ракету произвели во Франции.

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил, что на восстановление Чонгарского моста, который был повреждён в результате удара ВСУ, потребуется максимум несколько недель. Лукашенко добавил, что сейчас решается вопрос об организации движения по одной из полос.