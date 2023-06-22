Тверь, 22 июня, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял сегодня, 22 июня, участие в памятных мероприятиях на мемориальном комплексе «Парк мира и примирения» в Ржевском округе. В День памяти и скорби глава региона вместе с руководством муниципалитета, представителями духовенства, активистами поискового движения и жителями округа почтил память воинов в рамках всероссийской акции «Минута молчания», а также принял участие в церемонии погребения останков советских солдат, поднятых поисковыми отрядами.

Пресс-служба правительства Тверской области Игорь Руденя и почетные гости возложили цветы к памятнику Неизвестному Солдату

«Все люди, которые сегодня здесь собрались, знают об ужасах Великой Отечественной войны. Вспоминая об этом тяжелейшем событии нашей истории, мы сохраняем в наших сердцах память о почти 27 миллионах человек, отдавших жизни за нашу независимость и свободу, — отметил Игорь Руденя. — Здесь, на Ржевской земле, наши солдаты и офицеры насмерть стояли против отборных нацистских полчищ. Мы и будущие поколения граждан России всегда будут помнить и чтить их».

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, на мемориальном кладбище советских воинов состоялось захоронение останков павших воинов, поднятых поисковыми отрядами на Ржевской земле в 2022 году в ходе международной военно-исторической экспедиции «Ржев. Калининский фронт». Всего земле были преданы 585 останков, из них удалось установить имена 34 защитников. В мероприятии приняли участие 11 поисковых отрядов — участников экспедиции прошлого года из Твери, Ржева, Старицы, Москвы и Московской области.

Во время церемонии состоялась передача останков трех опознанных бойцов родственникам в Оренбургскую, Тульскую и Тамбовскую области. Также на мемориальное кладбище были доставлены останки ржевского солдата, погибшего на Смоленской земле, — Ивана Дмитриевича Старшова.

«Иван Дмитриевич был призван на службу в 1940 году, а через год он погиб под Смоленском. Мы бы хотели сказать большое спасибо поисковикам из отряда «Родина», которые отыскали его. Мы ничего не знали о его судьбе долгие 82 года, мы и не ждали, что когда-то его найдут. Очень жаль, что до этого дня не дожили те, кто помнил его еще живым, но сейчас в нашей семье воспитывается третье послевоенное поколение, которым надо рассказать о войне, чтобы они знали и помнили», — рассказал племянница бойца Зоя Сергеева.

Игорь Руденя и почетные гости возложили цветы к памятнику Неизвестному Солдату на территории комплекса. Также в память о героях войны глава региона вместе с руководством муниципалитета, епископом Ржевским и Торопецким Адрианом возложил цветы к Ржевскому мемориалу Советскому солдату.

Губернатор пообщался с представителями движения «Юнармия», местными жителями, в том числе семьями с детьми, которые приехали почтить память воинов, погибших в Великую Отечественную войну.