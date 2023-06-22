Москва, 22 июня, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Общие потери противника на южнодонецком и запорожском направлениях за сутки составили более 110 украинских военнослужащих. Об этом 22 июня на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Боевая работа расчетов гаубиц «Мста-Б»

По его данным, на южнодонецком направлении около Времевского выступа были отражены две атаки подразделений 37-й бригады морской пехоты около населённых пунктов Макаровка и Новодонецкое.

В районах населённых пунктов Новодаровка, Новоселки и Нескучное оперативно-тактическая и армейская авиация нанесла удары по скоплениям живой силы и техники подразделений 31-й механизированной бригады, 128-й и 110-й бригад территориальной обороны. В результате были уничтожены три боевые бронированные машины и боевая машина пехоты.

Отмечается, что на запорожском направлении авиация и артиллерия группировки войск «Восток» нанесла поражение подразделениям противника около населённых пунктов Лобковое, Преображенка, Новоданиловка и Щербаки.

По словам официального представителя Минобороны России, общие потери ВСУ на этих направлениях за сутки составили более 110 украинских военнослужащих, также были уничтожены четыре боевые машины пехоты, два танка, два автомобиля, восемь боевых бронированных машин, а также две гаубицы Д-20.

Как передавало ИА Регнум, на брифинге 21 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что общие потери противника на южнодонецком и запорожском направлениях составили до 200 украинских военнослужащих, восемь танков, шесть БМП, 13 боевых бронированных машин, три автомобиля. Также были уничтожены две гаубицы Д-20, гаубица «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и боевая машина РСЗО «Град».

Днём ранее Конашенков сообщил об уничтожении на южнодонецком и запорожском направлениях за сутки до 260 украинских военных. Там же за сутки уничтожены девять танков и боевая машина пехоты Bradley, 12 боевых бронированных машин, три автомобиля, две гаубицы Д-20, две гаубицы «Мста-Б», а также артиллерийская система М777 производства США.