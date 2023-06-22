Москва, 22 июня, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Российские военные пресекли деятельность трёх диверсионных групп противника в районе города Кременная на краснолиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 22 июня на брифинге.

РИА Новости/Евгений Биятов Вертолет Ка-52 ВС РФ

В районах населённых пунктов Ямполовка, Червоная Диброва и в Серебрянском лесничестве пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп, уточнил Конашенков.

По данным Минобороны, украинские войска за сутки предприняли пять попыток атаковать российские подразделения на этом направлении. Они встретили отпор у посёлка Кузьмино и в Серебрянском лесничестве, в результате все атаки отражены.

Авиация ВС России нанесла поражения подразделениям 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ у населённых пунктов Терны и Серебрянка.

За сутки на этом направлении противник потерял свыше 135 военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три пикапа, самоходную артиллерийскую установку «Акация» и гаубицу Д-30.

Как сообщало ИА Регнум, ранее об уничтожении пяти украинских разведчиков под Кременной проинформировал военный эксперт Андрей Марочко. Он рассказал, что в районе Серебрянского лесничества наблюдательный пост засёк украинскую разведгруппу из 12 человек благодаря тепловизорам. Российские бойцы открыли по ним огонь. Диверсанты отступили, бросив пятерых убитых.