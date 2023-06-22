Москва, 22 июня, 2023, 13:43 — ИА Регнум. За сутки на краснолиманском направлении уничтожено свыше 135 украинских военных, сообщил 22 июня на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости/ Константин Михальчевский Самоходная артиллерийская установка (САУ) «Гиацинт-С»

По его словам, также на этом направлении были уничтожены два БМП, две бронемашины, САУ «Акация», гаубица Д-30.

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