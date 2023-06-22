Москва, 22 июня, 2023, 13:55 — ИА Регнум. Если в России сроки планового отключения горячей воды ограничат 14 днями, то коммунальщикам хватит этого времени для того, чтобы проверить соответствующее оборудование и провести техническое обслуживание труб. Об этом корреспонденту ИА Регнум 22 июня заявила Оксана Васильева, доцент департамента регулирования экономической деятельности финансового университета при правительстве РФ, член Ассоциации юристов России.

Известия/Александр Казаков

Так она отреагировала на инициативу Роспотребнадзора запретить отключение горячей воды дольше чем на две недели.

По ее мнению, это нормальный срок для проведения всех необходимых работ. В настоящее время в Москве горячую воду могут отключать максимум на 21 день. Однако следует учитывать, что речь идёт именно о плановом, а не аварийном прекращении подачи.

Однако что делать человеку, если все установленные сроки уже вышли, а горячей воды в кране по-прежнему нет? Прежде чем обращаться в суд, можно попробовать решить всё в досудебном порядке.

Как уточнила Васильева, в течение всего периода отключения горячей воды плата за её использование начисляться не должна. Однако если гражданин постоянно включает соответствующий кран, из которого вместо горячей воды бежит холодная, то счётчик будет мотать, и добиться перерасчёта потом очень сложно.

«Это можно решить только в судебном порядке, так как ни одно ТСН, УК, ОДС на это добровольно не пойдёт», — констатировала юрист.

Гражданин, не дождавшийся включения горячей воды в установленный срок, должен написать обращение (в случае Москвы — в Мосводоканал) и узнать причину, по которой горячая вода не поступает в его дом. Если это аварийный случай, то ничего с этим сделать нельзя. Если же проблема в сроках технического обслуживания, то он может написать претензию.

Причём есть сроки, в которые коммунальщики обязаны объясниться, — 30 дней со дня получения жалобы.

«Не с момента отправления, а со дня получения организацией», — уточнила юрист.

По её словам, есть несколько способов подать такую жалобу. Первый — это электронное обращение. Это очень удобно, потому что человек сразу видит номер, под которым зарегистрирована его жалоба. Второй способ — отправить жалобу заказным письмом — с уведомлением и описью. Третий способ — позвонить на горячую линию.

«Но не просто позвонить и сказать, что у вас нет горячей воды, а добиться того, что ваше обращение будет записано и вам назовут его регистрационный номер», — подчеркнула Васильева.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что в России муниципальным властям могут запретить отключать горячую воду во время профилактических работ дольше чем на 14 дней. В настоящее время продолжительность ремонта инфраструктуры ЖКХ зависит от решений властей в регионах, которым не всегда удаётся уложиться в рекомендованные сроки.

В итоге Роспотребнадзор отреагировал на многочисленные обращения граждан и организаций по этому вопросу и решил наказывать тепловые компании, которые затягивают сроки подачи горячей воды.

В настоящее время в Москве горячую воду включают через десять дней, в Ленинградской области — менее чем через две недели, в Чувашии, Санкт-Петербурге и Калужской области — через 14 дней. В Ростовской и Новгородской областях стараются уложиться в 14 дней, но это удаётся не всегда.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предлагал сократить срок отключения горячей воды в летний период до трех дней. По его мнению, современные технологии вполне позволяют уложиться в такие лимиты и провести все необходимые работы и профилактику.