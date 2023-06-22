Киев, 22 июня, 2023, 13:30 — ИА Регнум. В Купянском районе Харьковской области произошла серия мощных взрывов. Об этом 22 июня пишет издание «Клименко. Тайм».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сообщают о сильных взрывах в Купянском районе Харьковской области», — говорится в сообщении. Подробностей о взрывах не приводится.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 22 июня взрывы прогремели в Харькове, а также Кременчуге Полтавской области, Кривом Роге Днепропетровской области и Александрии Кировоградской области.

При этом сирены воздушной тревоги прозвучали в Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Сумской и Черниговской областях. Также тревогу объявили в подконтрольных Киеву частях ДНР, Херсонской и Запорожской областей.