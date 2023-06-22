Москва, 22 июня, 2023, 13:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби посетил Центральный музей Великой Отечественной войны 1941–1945 годов на Поклонной горе в Москве, где ознакомился с проектом «Лица Победы», а также зажёг свечу около монумента «Скорбящая мать».

Станислав Красильников/ТАСС «Скорбящая мать» в Музее Победы на Поклонной горе

Глава государства в день 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны также возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата около Кремлевской стены в Москве.

Российский лидер побывав в музее, где ознакомился с экспозициями «Битва за Москву. Первая Победа!» и «Zаветам Vерны».

Как передавало ИА Регнум, солдаты роты Почётного караула установили венок с лентой в цветах российского флага с надписью золотым цветом («Неизвестному солдату от президента Российской Федерации»). Глава государства расправил ленты на венке и склонил голову в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

В 2007 году Владимир Путин подписал изменения в закон «О днях воинской славы и памятных датах России», установив в перечне памятных дат (22 июня) День памяти и скорби. В 2020 году он также подписал закон о ежегодном проведении 22 июня всероссийской минуты молчания.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3814836" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Путин зажёг свечу у монумента «Скорбящая мать» на Поклонной горе

Рано утром 22 июня 1941 года Германия без объявления войны напала на Советский Союз, началась Великая Отечественная война Советского Союза против немецко-фашистских захватчиков.

21 июня на встрече с выпускниками военных вузов в Москве Владимир Путин заявил, что российские солдаты и офицеры, достойные наследники героев Великой Отечественной войны, сейчас стойко сражаются в зоне СВО за правду и справедливость и ими гордится и поддерживает их вся страна.