Москва, 22 июня, 2023, 13:24 — ИА Регнум. Благоустройство территорий образовательных учреждений началось во всех округах Москвы. Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков, сотрудники Комплекса городского хозяйства российской столицы проведут работы на более чем 160 территориях образовательных учреждений.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Бирюков

«В рамках проектов заменим покрытие существующих пешеходных дорожек или проложим новые, отремонтируем детские площадки, приведем в порядок футбольные, волейбольные и баскетбольные поля, площадки для воркаута, установим уличную мебель», — рассказал Петр Бирюков. Он подчеркнул, что главная задача благоустройства — «создать комфортные и безопасные пространства для учащихся. Кроме того, эти территории станут районными точками притяжения, где местные жители смогут отдыхать и заниматься спортом».

Все работы по благоустройству территорий возле объектов образования будут завершены к 1 сентября. Особое внимание уделят безопасности. Планируется установить современные системы освещения и видеонаблюдения. В случае необходимости будут высажены деревья и кустарники.