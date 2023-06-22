Вашингтон, 22 июня, 2023, 13:25 — ИА Регнум. В туристическом батискафе, который пропал в Атлантике с пятью членами экипажа, в ближайшие часы могут быть исчерпаны запасы воздуха для дыхания.

ABACA/Keystone Press Agency/globallookpress Пропавший батискаф «Титан»

Ранее сообщалось о том, что кислорода на его борту хватит на 96 часов. Согласно расчётам, запас кислорода на субмарине закончится к 14:08 (мск).

При этом некоторые специалисты допускают, что резервы кислорода при определенных навыках можно растянуть на более продолжительный срок.

По информации береговой охраны, поисково-спасательная операция проходит в акватории площадью в «два штата Коннектикут» и на глубинах, которые превышают четыре км, в ней участвуют надводные суда, глубоководные аппараты и самолёты из Франции, Канады, США, Великобритании.

Как передавало ИА Регнум, почётный профессор Сиракузского университета магистр Джефф Карсон высказал мнение о том, что у людей, находящихся в батискафе «Титан», который пропал с радаров в Атлантике 18 июня, скорее всего, уже закончился кислород либо его осталось совсем мало. По мнению эксперта, попытки обнаружить батискаф по неопределённым стукам и шумам, которые накануне слышали спасатели, могут занять слишком много времени и не дать результата.

Эксперт по исследованию останков «Титаника» Тим Малтин предположил, что находящиеся в батискафе люди могут растянуть запас кислорода на сутки, если откажутся от разговоров. Достать батискаф, который, предположительно, мог застрять в обломках затонувшего в начале ХХ века «Титаника», с глубины в 3,8 км можно, если удастся его найти и взять на буксир.