Москва, 22 июня, 2023, 13:18 — ИА Регнум. Мосгорсуд на закрытом заседании 22 июня признал законным решение о продлении ареста сотрудника Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже.

Софья Сандурская/ТАСС Гражданин США, корреспондент московского бюро американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович

«Постановление Лефортовского суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — сказано в решении суда.

Ранее Лефортовский суд Москвы продлил арест Гершковича до 30 августа. Его адвокаты подали апелляцию. В Мосгорсуд 22 июня приехала посол США в России Линн Трейси.

Сотрудник московского бюро WSJ Эван Гершкович был задержан 30 марта в Екатеринбурге с поличным по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. Позднее Гершковича арестовали. Ему инкриминируют сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности предприятий российского ВПК. Гершкович свою вину не признаёт.

Гершкович — не первый работник западных СМИ, пойманный в России на шпионаже, но предыдущие случаи не предавали огласке, в непубличном режиме донося до западных партнёров позицию о недопустимости подобных действий, рассказала журналистам в июне 2023 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.