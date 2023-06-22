Якутск, 22 июня, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Нетрезвый мужчина угнал автомобиль с двумя спящими детьми в Якутске. Об этом 22 июня сообщила пресс-служба управления Госавтоинспекции МВД по Республике Саха (Якутия) в своём Telegram-канале.

Кадр из видео Задержание инспекторами ДПС пьяного мужчины

По её информации, поздно вечером 21 июня стражи порядка города Якутска получили сообщение об угоне автомобиля марки «Тойота Королла» с улицы Семёна Данилова, в автотранспортном средстве находились двое малолетних детей.

Спустя порядка 10 минут угнанная автомашина была зафиксирована камерами и оперативно остановлена инспекторами ДПС на улице Чайковского.

Отмечается, что за рулём иномарки находился 55-летний мужчина с признаками сильного алкогольного опьянения, освидетельствование показало результат 1,16 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. В салоне автотранспортного средства находился мужчина — пассажир. Он пояснил, что обстоятельств угона не помнит, детей не заметил.

Стражи порядка установили, что в тот вечер женщина со своим приятелем оставила спящих детей четырёх и пяти лет в салоне не запертого и не заглушённого автомобиля, зашла в магазин. Выйдя из него, она не обнаружила автотранспортное средство, о чём сразу и сообщила в дежурную часть ГИБДД.

В отношении нарушителя был составлен административный материал за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии и не имеющим права управления. По факту неправомерного завладения автомобилем мужчины были задержаны и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Отмечается, что дети не пострадали, они были переданы родительнице, автомашина была возвращена владельцу в исправном состоянии.

Уточняется, что сведения о случившемся были переданы в инспекцию по делам несовершеннолетних.

Как передавало ИА Регнум, в России отмечается снижение числа аварий с участием нетрезвых водителей. За январь 2023 года таких ДТП зарегистрировали почти на 36% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает 1 марта пресс-служба МВД России. По данным ведомства, общее количество дорожно-транспортных происшествий уменьшилось на 4,1%, на 57,1% стало меньше погибших в ДТП с участием нетрезвых водителей людей, на 36,9% — раненых.