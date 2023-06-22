Москва, 22 июня, 2023, 12:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 22 июня, в День памяти и скорби, возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата у Кремлёвской стены в Александровском саду.

РИА Новости/Станислав Красильников Владимир Путин

Солдаты роты Почётного караула установили венок с лентой в цветах российского флага с надписью золотым цветом («Неизвестному солдату от президента Российской Федерации»). Глава государства расправил ленты на венке и склонил голову в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

После возложения венка прошла минута молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне. Затем другие участники церемонии также возложили цветы. После парадного прохождения расчётов Почётного караула Президентского полка президент также возложил цветы у монументов на Аллее городов-героев и городов воинской славы.

В 2007 году Владимир Путин подписал изменения в закон «О днях воинской славы и памятных датах России», установив в перечне памятных дат (22 июня) День памяти и скорби. В 2020 году он также подписал закон о ежегодном проведении 22 июня всероссийской минуты молчания.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3814827" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата

Как сообщалось ранее, 21 июня на встрече с выпускниками военных вузов в Москве Владимир Путин заявил, что российские солдаты и офицеры, достойные наследники героев Великой Отечественной войны, сейчас стойко сражаются в зоне СВО за правду и справедливость и ими гордится и поддерживает их вся страна.