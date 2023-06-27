Москва, 27 июня, 2023, 10:01 — ИА Регнум. В России за прошлый год число людей «серебряного возраста», которые регулярно занимаются физической культурой, выросло на миллион. Благодаря программам активного долголетия национального проекта «Демография» уже более 6,7 млн наших соотечественников старшего возраста получили возможность заниматься спортом, сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Изобильненский центр социального обслуживания населения Акватерапия для старшего поколения в Ставропольском крае

Третий год при поддержке нацпроекта «Демография» в стране проходит Всероссийский отбор лучших практик активного долголетия. В этом году 57 из 113 практик-финалистов посвящены поддержанию активной жизни в старшем возрасте. Все они будут тиражироваться в российских регионах.

Благодаря практикам активного долголетия, российские пенсионеры вместе с инструкторами и «серебряными» волонтёрами осваивают самые продвинутые спортивные направления: занимаются сапсерфингом, практикуют адаптивную аэробику, акватерапию, плоггинг и многое другое. Всё это помогает людям старшего поколения сохранить полноту жизни.

Действенный способ профилактики возрастных заболеваний — плавание с выполнением несложных упражнений в бассейне. Поэтому в ставропольском городе Изобильный в Центре соцобслуживания населения разработали для пожилых специальный комплекс занятий в воде.

Проект «Акватерапия для старшего поколения» помогает замедлить возрастные изменения, укрепить здоровье и снизить болевой синдром.

«Активный образ жизни помогает людям зрелого возраста дольше оставаться энергичными и бодрыми. Мы рекомендуем старшему поколению регулярно посещать плавательный бассейн, занятия в котором позитивно влияют на здоровье, помогают поддерживать физическую форму и эффективно бороться с возрастными проблемами», — пояснила директор Изобильненского центра социального обслуживания населения и автор практики «Акватерапия для старшего поколения» Светлана Букреева.

Нефтекумский комплексный центр социального обслуживания населения Группа здоровья по восточным оздоровительным практикам, Ставропольский край

А, к примеру, в Нефтекумске Ставропольского края регулярно занимаются по лучшим оздоровительным методикам мира: китайский цигун, корейская спиральная гимнастика и казахская гимнастика айкуне. Занятия специально подобраны так, чтобы максимально восстановить организм.

Помогают ровесникам осваивать новые практики «серебряные» волонтёры. Как отметила инструктор-методист Нефтекумского комплексного центра соцобслуживания Ирина Тарасова, ничто не мотивирует участников лучше, чем удачный пример перед глазами.

«Ведь самая высокая мотивация у людей старшего поколения возникает тогда, когда они видят рядом с инструктором его помощников — своих ровесников в прекрасной физической форме», — рассказала она.

Участвуют такие добровольцы и в программе «Адаптивная аэробика» в Южно-Сахалинске. В основе её занятий лежит методика адаптированных упражнений, которые улучшают работу суставов, укрепляют мышцы и восстанавливают правильную структуру движения.

Южно-Сахалинский психоневрологический интернат Адаптивная аэробика, Сахалинская область

Всё это позволяет сохранять активность людям старше 60 лет, а несложные упражнения и общение с другими участниками улучшает не только физическое, но и эмоциональное, и когнитивное здоровье.

«Выполняя упражнения, люди 60+ всегда улыбаются и смеются. В некоторых группах есть наставники из числа «серебряных» волонтёров, это поддерживает участников и формирует командный дух», — рассказал инструктор-методист по адаптивной физической культуре и автор проекта Александр Ким.

Люди «серебряного» возраста осваивают и более необычные виды спорта. Так, в Заволжске Ивановской области популярность набирает плоггинг. Участники занимаются ходьбой и по пути подбирают мусор, чтобы улучшить экологическую обстановку в городе. Часто в этих акциях к волонтёрам старшего возраста присоединяются школьники и другие активные жители города.

«Экологическая деятельность в рамках проекта улучшает качество жизни наших горожан: приятнее гулять, отдыхать там, где порядок, где нет мусора. Это в какой-то мере стимулирует и других к соблюдению чистоты, а также к участию в акциях по уборке. Самим волонтерам практика дает физическую активность, удовлетворенность выполненной работой, дружбу и общение», — считает заместитель директора Заволжского центра социального обслуживания Ольга Крутова.

Заволжский центр социального обслуживания Плоггинг — вместе за спорт и экологию (Ивановская область)

60-летняя участница плоггинга Надежда Кузьмичёва рассказала, что этот проект также привлекает возможностью общаться с единомышленниками и помогать природе.

«Во-первых, мы приходим за общением. Мы уже люди пожилые, на работу не ходим, у нас один маршрут: огород — дом. А здесь мы общаемся с людьми. А еще, конечно, душа болит. Раньше приезжали на пляж — тут бутылки, там пакеты. А теперь приезжаем и видим, что на берегу уже намного меньше мусора», — говорит Надежда.

По её словам, за один поход волонтёры могут собрать от 300 пакетов с мусором.

В Калужской области, как и во многих других регионах, пожилые люди укрепляют здоровье скандинавской ходьбой. Как рассказала «серебряный» волонтёр Светлана Ястребова, в своём почтенном возрасте она полна энтузиазма вдохновить всех заниматься этим видом физической активности.

«Стараюсь не пропускать занятия, — говорит Светлана Александровна, — беру в руки палки для скандинавской ходьбы и вперёд! Движение на свежем воздухе по тропам нашего красивейшего леса даёт массу энергии и позитива. К тому же заниматься просто и доступно каждому».

Центр развития социальных проектов города Одинцово Катание на сапах в Московской области

Тем временем в подмосковном Одинцове участники клуба «Активное долголетие» нашли интересную для себя альтернативу скандинавской ходьбе и освоили катание на сапах. Люди старшего возраста не только научились управлять доской и держать равновесие на воде, но и уже прошли несколько сплавов длиной в шесть километров по реке Москве.

Занятия сапбордингом помогают улучшить работу сердечно-сосудистой системы, развить выносливость, укрепить мышцы и избавиться от лишних килограммов. Но главное — улучшить эмоциональное состояние.

«Нам хотелось дать возможность людям «серебряного» возраста испытать детские, драйвовые эмоции! Участники почувствовали в себе силы, о существовании которых даже не предполагали. После сплавов они задумались о полете на парашютах — без сомнения, у них все получится!» — поделилась начальник отдела по работе с территориями Центра развития социальных проектов города Светлана Князева.

Как сообщало ИА Регнум, одна из важнейших целей нацпроекта «Демография» — сделать так, чтобы люди жили как можно дольше без ограничений, вызванных возрастными изменениями и хроническими заболеваниями. Благодаря нацпроекту у людей старшего возраста появляются новые возможности для досуга — они занимаются спортом, рукоделием, поют, танцуют и путешествуют.