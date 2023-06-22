Москва, 22 июня, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Возможный разлад в коллективном Западе и продолжающееся экстраординарное давление на Киев в свете неудачного наступления ВСУ очевидны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 июня журналистам.

Иван Шилов ИА Регнум

Представитель Кремля прокомментировал доклады министра обороны Сергея Шойгу и секретаря Совбеза Николая Патрушева Путину о масштабах потерь украинских войск после начала наступательных действий. По его словам, говорить о потерях противника должны профессионалы, но очевидные вещи стоит отметить.

«Что касается возможного разлада в коллективном Западе и продолжающегося экстраординарного давления на Киев, чтобы они воевали до последнего солдата — это очевидно», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, ранее на заседании Совбеза Шойгу заявил о снижении активности и перегруппировке украинских войск после 16 суток активных боевых действий. Патрушев проинформировал, что ВСУ за этот период уже потеряли больше 13 тыс. человек и часть поставленной Киеву зарубежной техники.