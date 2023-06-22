Москва, 22 июня, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал Минобороны вопрос об ударе украинских войск по Чонгарскому мосту на границе Крыма и Херсонской области.

Александр Полегенько/ТАСС Последствия обстрела моста между Херсонской областью и Крымом

В ходе брифинга 22 июня Пескову задали вопрос о том, что ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту после того, как глава Минобороны РФ Сергей Шойгу об этом предупреждал.

«Это вопрос к Министерству обороны», — ответил Песков.

Ранее ВСУ нанесли удары по мостовым сооружениям в районе Чонгара на административной границе Крыма и Херсонской области. Для атаки, по предварительным данным, использовались английские ракеты Storm Shadow.

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил, что Чонгарский мост повреждён незначительно, его восстановление не займёт много времени.