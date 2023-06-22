Москва, 22 июня, 2023, 12:31 — ИА Регнум. Кремль очень негативно относится к инициативе властей Молдавии отменить День победы, такие идеи больно отзываются в сердцах молдавских ветеранов. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Эмилия Никитенко ИА Регнум День Победы

«Относимся чрезвычайно негативно», — сообщил он, комментируя эту инициативу молдавских властей.

Песков добавил, что такие решения очень больно отзываются в сердцах ветеранов, их родственников и близких, коих много в Молдавии.

«Конечно, это то, что вызывает искреннее разочарование», — уточнил представитель Кремля.

Как передавало ИА Регнум, президент Молдавии Майя Санду заявила, что девятого мая в Молдавии отмечают не День Победы над нацизмом, а День мира. На вопрос журналистов о том, что отмечается в стране 9 мая — День Победы или День Европы, Санду ответила, что в Молдавии «отмечается День мира».

Молдавские стражи порядка начали штрафовать граждан, которые 9 мая приняли участие в марше «Бессметный полк» в различных городах республики, за ношение георгиевской ленты. На пересечении улицы Измаильской и бульвара Штефан чел Маре в Кишинёве полицейские обвинили празднующих 9 Мая в «провокациях» из-за ношения георгиевской ленты. Тем временем бывший президент Молдавии Игорь Додон также принял участие в марше «Бессмертный полк» и надел георгиевскую ленту, несмотря на её запрет в стране.