На Западе неправильно перевели фразу Путина «хрен им»

Москва, 22 июня, 2023, 12:28 — ИА Регнум. Зарубежные СМИ снова неверно перевели фразу президента России Владимира Путина. В этот раз неточности произошли при попытке объяснить слова российского лидера относительно желания НАТО сократить российские запасы ядерного оружия. Тогда на пленарном заседании ПМЭФ президент лаконично ответил «хрен им». Как сообщил 22 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, несмотря на неправильный перевод, смысл фразы Путина за рубежом поняли.

Сергей Бобылев/ТАСС Президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума

«Есть в английском языке ряд идиом и фраз, которые нельзя правильно перевести на русский и наоборот. Не нужно за это цепляться. Основной смысл они поняли», — сказал Песков.

16 июня Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, отметил, что у России ядерного оружия больше, чем у стран НАТО, и они склоняют Москву к сокращению арсенала. Президент подчеркнул, что Москва не готова идти на такие уступки, это вооружение нужно России для обеспечения собственной безопасности.

Песков позднее объяснил, что это не означает полный отказ России от переговоров по ядерному оружию.