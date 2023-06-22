Москва, 22 июня, 2023, 12:19 — ИА Регнум. ВСУ ещё не исчерпали свои боевые возможности, российским командирам следует исходить из этих реалий. Вместе с тем мобилизационный резерв Украины безграничным не будет, заявил президент России Владимир Путин 22 июня на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.

ТАСС/Larissa Schwedes/dpa

«Надо исходить из того, что наступательный потенциал противника не исчерпан. Ряд стратегических резервов пока не задействован, и прошу иметь это в виду при построении боевой работы», — сказал глава государства.

Он заявил, что Запад может поставить Киеву ещё технику, но мобилизационный резерв ВСУ конечен. Это говорит о намерении Запада воевать с Россией до последнего украинца.

Так Путин прокомментировал данные о потерях ВСУ в технике и личном составе за период наступательных действий, которые привёл секретарь Совбеза Николай Патрушев. Российские войска, сообщил он, уничтожили более 13 тыс. украинских военных и технику, в том числе 13 западных танков.

Как сообщало ИА Регнум, министр обороны Сергей Шойгу заявил на совещании, что у киевского режима ещё остались силы для ведения наступления. Он сообщил, что ВСУ из-за потерь снизили активность и занялись перегруппировкой для подготовки к дальнейшим наступательным действиям.