Москва, 22 июня, 2023, 12:16 — ИА Регнум. Количество вооружения, который Запад поставил ВСУ в 2023 году, существенно не повлияет на боевые действия, заявил 22 июня министр обороны России Сергей Шойгу.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

По словам Шойгу, в 2023 году Запад планирует поставить Украине 250 танков, в том числе около 120 Leopard, 31 Abrams.

«Уже понятно, что то, что поставлено Киеву и ещё будет поставлено, существенно на ход спецоперации не повлияет», — отметил он.

По словам Шойгу, в 2023 году Запад планирует поставить Украине 250 танков, в том числе около 120 Leopard, 31 Abrams. «И остатки, которые они насобирали по всему миру, это 95 танков Т-72», — добавил Шойгу.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июня заместитель официального представителя министерства обороны США Сабрина Сингх заявила, что Пентагон потратит на военную поддержку Киева ещё более 6 миллиардов долларов, которые удалось найти после перерасчёта предоставляемой Украине помощи. Несоответствие в оценке снаряжения якобы было обнаружено в ходе регулярного надзора со стороны департамента за исполнением президентских полномочий по поставкам для Украины.

Пентагон планирует предоставить ВСУ произведённые компанией Raytheon ракеты класса «воздух — воздух» AMRAAM. Американская оборонная организация заключила контракт на сумму 1 151 111 454 доллара на партию из 37 усовершенствованных ракет средней дальности.