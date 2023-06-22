Москва, 22 июня, 2023, 12:17 — ИА Регнум. В ВС РФ набрано 114 тыс. военнослужащих по контракту и 52 тыс. добровольцев — Шойгу.

Известия/Дмитрий Коротаев

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Как передавало ИА Регнум, 22 июня в Минобороны сообщили, что ещё четыре добровольческих подразделения подписали контракты с Минобороны России. Общее количество заключивших контракты превысило 20 формирований добровольческого корпуса.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет участникам добровольческих подразделений право на бесплатную медико-психологическую и другую реабилитацию наравне с остальными военнослужащими Вооружённых сил. Закон также освободил добровольцев, участвующих в специальной военной операции на Украине, отражающих вторжение врага на российскую территорию пограничников, а также членов их семей, от пеней за просрочку оплаты услуг ЖКХ. Заключение контрактов Минобороны с добровольческими подразделениями потребовалось для обеспечения их правового статуса.