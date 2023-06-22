Москва, 22 июня, 2023, 12:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин предложил обсудить на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза ситуацию в зоне проведения специальной военной операции.

Гавриил Григоров/ТАСС Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции

«Прежде всего мне хотелось бы начать с вопросов актуальной повестки, с самых важных на сегодняшний день — с ситуации в зоне проведения специальной военной операции», — заявил он, открывая встречу.

Как передавало ИА Регнум, в приветственном слове президента России Владимира Путина участникам четвёртой Международной научно-практической конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения» говорится о том, что идеи о нераспространении биологического и токсинного оружия встречают противодействие со стороны некоторых стран. Глава государства отметил, что актуальность вопросов, которые стоят на повестке дня этой конференции, трудно переоценить, в сегодняшних непростых международных условиях важно сохранять и укреплять существующие механизмы многостороннего сотрудничества в сфере противодействия различным угрозам биологического характера, в первую очередь это касается Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, которая вступила в силу почти полвека назад.

Российский лидер также ранее сообщил, что в заявленном контрнаступлении ВСУ сейчас наблюдается «определенное затишье», так как украинская армия понесла серьёзные потери в личном составе и технике. По словам президента, ВСУ, судя по всему, занимаются восстановлением боеспособности, набирая новые бригады военнослужащих.

5 мая начальник российских войск РХБЗ Игорь Кириллов рассказал об использовании Пентагоном украинских специалистов в области оружия массового поражения. По его словам, американцы занимались вербовкой специалистов в области оружия массового поражения, которые раньше работали на Украине.