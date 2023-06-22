Москва, 22 июня, 2023, 12:03 — ИА Регнум. У киевского режима ещё остались силы для ведения наступления, заявил министр обороны России Сергей Шойгу 22 июня оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.

Украинские войска несут потери, они снизили активность и занялись перегруппировкой. Киев готовится к дальнейшим наступательным действиям, сообщил глава Минобороны.

Министр подчеркнул, что российские Вооружённые силы также готовятся к этим шагам противника.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июня президент России Владимир Путин заявил о некотором затишье, наступившем в зоне военной спецоперации на Украине. Он пояснил, что ВСУ несут серьёзные потери, хотя их наступательный потенциал ещё не исчерпан. Из поредевших украинских бригад формируются новые подразделения. Киевский режим пытается восстановить силы и при этом опасаются новых масштабных потерь, так как из-за них ВСУ могут не просто потерять наступательный потенциал, но и вовсе лишиться боеспособности.

Новость дополняется