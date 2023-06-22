Луганск, 22 июня, 2023, 11:59 — ИА Регнум. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанёс удар по войскам интернационального легиона в зоне спецоперации. Об этом 22 июня сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Василий Иванов ИА Регнум СУ-34

По его данным, в ходе боевых действий на купянском направлении экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 авиационной группировки войск «Запад» нанёс ракетно-бомбовый удар по вооружению, сосредоточению живой силы, специальной и военной технике из состава «Интернационального легиона» около населенного пункта Ковшаровка.

Как передавало ИА Регнум, 21 июня военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ утратили несколько ключевых позиций на купянском направлении. По данным эксперта, украинские военнослужащие на местах исполняют только четверть приказов, поступающих от вышестоящих штабов. Большая часть распоряжений касается тылового обеспечения, а не активных боевых действий.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3814808" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Российский Су-34 нанёс удар по войскам интернационального легиона

20 июня Вооружённые силы России на купянском направлении пресекли деятельность трёх диверсионно-разведывательных групп противника. Украинские ДРГ действовали в районах населённых пунктов Новосёловское Луганской Народной Республики, а также Синьковка и Тимковка Харьковской области.